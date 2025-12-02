Imenik tvrtki
4flow
4flow Savjetnik za Upravljanje Plaće

Prosječna Savjetnik za Upravljanje ukupna naknada in Germany u 4flow kreće se od €65.1K do €92.8K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u 4flow. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$86K - $101K
Germany
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$75K$86K$101K$107K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u 4flow?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Savjetnik za Upravljanje u 4flow in Germany ima godišnju ukupnu naknadu od €92,824. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u 4flow za ulogu Savjetnik za Upravljanje in Germany je €65,056.

