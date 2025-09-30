Imenik tvrtki
3Pillar Global Softverski Inženjer Plaće u Greater Toronto Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Toronto Area u 3Pillar Global ukupno iznosi CA$79.2K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u 3Pillar Global. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Medijan paketa
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$79.2K
Razina
L2
Osnovna plaća
CA$78.6K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$559
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u 3Pillar Global?

CA$160K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Doprinesi

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Softverski Inženjer sa 3Pillar Global in Greater Toronto Area ay may taunang kabuuang bayad na CA$87,877. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa 3Pillar Global para sa Softverski Inženjer role in Greater Toronto Area ay CA$78,605.

