  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Czech Republic

3Pillar Global Softverski Inženjer Plaće u Czech Republic

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Czech Republic u 3Pillar Global ukupno iznosi CZK 1.13M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u 3Pillar Global. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Medijan paketa
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Brno, JM, Czech Republic
Ukupno godišnje
CZK 1.13M
Razina
L3
Osnovna plaća
CZK 1.13M
Stock (/yr)
CZK 0
Bonus
CZK 0
Godine u tvrtki
9 Godine
Godine iskustva
11 Godine
Koji su karijerni nivoi u 3Pillar Global?

CZK 3.5M

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u 3Pillar Global in Czech Republic ima godišnju ukupnu naknadu od CZK 1,261,120. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u 3Pillar Global za ulogu Softverski Inženjer in Czech Republic je CZK 742,486.

