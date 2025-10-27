Imenik tvrtki
Prosječna Ukupna Naknada

CRC 31.06M - CRC 37.62M
Costa Rica
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
CRC 28.64MCRC 31.06MCRC 37.62MCRC 40.03M
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Don't get lowballed

Raspored Stjecanja

0%

GOD 1

0%

GOD 2

100 %

GOD 3

Tip Dionica
RSU + Options

U 3M, RSU + Options podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 0% stječe se u 1st-GOD (0.00% godišnje)

  • 0% stječe se u 2nd-GOD (0.00% godišnje)

  • 100% stječe se u 3rd-GOD (100.00% godišnje)

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Tehničkih Programa u 3M in Costa Rica ima godišnju ukupnu naknadu od CRC 40,031,074. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u 3M za ulogu Menadžer Tehničkih Programa in Costa Rica je CRC 28,642,924.

