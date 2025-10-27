Imenik tvrtki
3M
3M Cybersecurity Analyst Plaće

Prosječna Cybersecurity Analyst ukupna naknada u 3M kreće se od $93.1K do $130K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u 3M. Zadnje ažuriranje: 10/27/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$101K - $117K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$93.1K$101K$117K$130K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

0%

GOD 1

0%

GOD 2

100 %

GOD 3

Tip Dionica
RSU + Options

U 3M, RSU + Options podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 0% stječe se u 1st-GOD (0.00% godišnje)

  • 0% stječe se u 2nd-GOD (0.00% godišnje)

  • 100% stječe se u 3rd-GOD (100.00% godišnje)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU + Options

U 3M, RSU + Options podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Cybersecurity Analyst u 3M ima godišnju ukupnu naknadu od $130,305. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u 3M za ulogu Cybersecurity Analyst je $93,075.

