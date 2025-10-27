Imenik tvrtki
Menadžer Proizvoda naknada in India u 3M ukupno iznosi ₹8.16M year za T3. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u 3M. Zadnje ažuriranje: 10/27/2025

Prosječna Ukupna Naknada

₹1.72M - ₹2.01M
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Prikaži 2 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Raspored Stjecanja

0%

GOD 1

0%

GOD 2

100 %

GOD 3

Tip Dionica
RSU + Options

U 3M, RSU + Options podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 0% stječe se u 1st-GOD (0.00% godišnje)

  • 0% stječe se u 2nd-GOD (0.00% godišnje)

  • 100% stječe se u 3rd-GOD (100.00% godišnje)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU + Options

U 3M, RSU + Options podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u 3M in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹8,159,106. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u 3M za ulogu Menadžer Proizvoda in India je ₹1,496,373.

