Strojarki Inženjer naknada in United States u 3M kreće se od $78.6K year za T1 do $145K year za T4. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $88.6K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u 3M. Zadnje ažuriranje: 10/27/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
T1
$78.6K
$77.4K
$0
$1.3K
T2
$97.8K
$95.3K
$0
$2.5K
T3
$122K
$115K
$0
$7.1K
T4
$145K
$141K
$0
$4.4K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
U 3M, RSU + Options podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
0% stječe se u 1st-GOD (0.00% godišnje)
0% stječe se u 2nd-GOD (0.00% godišnje)
100% stječe se u 3rd-GOD (100.00% godišnje)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
U 3M, RSU + Options podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.