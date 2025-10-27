Prosječna Industrijski Dizajner ukupna naknada in United States u 3M kreće se od $106K do $144K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u 3M. Zadnje ažuriranje: 10/27/2025
Prosječna Ukupna Naknada
0%
GOD 1
0%
GOD 2
100 %
GOD 3
U 3M, RSU + Options podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
0% stječe se u 1st-GOD (0.00% godišnje)
0% stječe se u 2nd-GOD (0.00% godišnje)
100% stječe se u 3rd-GOD (100.00% godišnje)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
