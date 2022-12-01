Direktorij Tvrtki
3Commas
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

3Commas Plaće

Raspon plaća 3Commas je od $38,745 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Analitičar podataka na donjem kraju do $82,802 za Znanstvenik podataka na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke 3Commas. Zadnje ažurirano: 8/10/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Analitičar podataka
$38.7K
Znanstvenik podataka
$82.8K
Dizajner proizvoda
$51K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Voditelj proizvoda
$47.8K
Voditelj projekta
$49.8K
Softverski inženjer
$69.6K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki 3Commas je Znanstvenik podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $82,802. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki 3Commas je $50,354.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku 3Commas

Povezane tvrtke

  • Coinbase
  • DoorDash
  • Facebook
  • Google
  • PayPal
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi