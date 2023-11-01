2degrees Plaće

Plaće u 2degrees kreću se od $42,587 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $100,500 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika 2degrees . Zadnje ažuriranje: 9/7/2025