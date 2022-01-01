Imenik tvrtki
23andMe
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

23andMe Plaće

Plaće u 23andMe kreću se od $48,634 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $305,520 za Marketing na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika 23andMe. Zadnje ažuriranje: 9/7/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Menadžer Programa
Median $170K
Znanstvenik Podataka
Median $160K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Poslovni Analitičar
$181K
Analitičar Podataka
$147K
Financijski Analitičar
$175K
Marketing
$306K
Dizajner Proizvoda
$48.6K
Regrutač
$242K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$204K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$269K
UX Istraživač
$173K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Den højest betalte rolle rapporteret hos 23andMe er Marketing at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $305,520. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos 23andMe er $177,761.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za 23andMe

Povezane tvrtke

  • Allbirds
  • Tesla
  • Comcast
  • Electronic Arts
  • AT&T
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi