Direktorij Tvrtki
1X Technologies
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

1X Technologies Plaće

Raspon plaća 1X Technologies je od $72,525 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $193,184 za Korisnička služba na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke 1X Technologies. Zadnje ažurirano: 8/19/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Korisnička služba
$193K
Hardverski inženjer
$127K
Strojarski inženjer
$83.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Softverski inženjer
$72.5K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki 1X Technologies je Korisnička služba at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $193,184. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki 1X Technologies je $104,998.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku 1X Technologies

Povezane tvrtke

  • Microsoft
  • Airbnb
  • Amazon
  • DoorDash
  • LinkedIn
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi