1WorldSync Plaće

Raspon plaća 1WorldSync je od $7,568 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Grafički dizajner na donjem kraju do $140,700 za Softverski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke 1WorldSync. Zadnje ažurirano: 8/10/2025

$160K

Grafički dizajner
$7.6K
Dizajner proizvoda
$29.6K
Operacije prihoda
$74.5K

Softverski inženjer
$141K
Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at 1WorldSync is Softverski inženjer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $140,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 1WorldSync is $52,005.

