Direktorij Tvrtki
1Password
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

1Password Plaće

Raspon plaća 1Password je od $32,474 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Korisnička služba na donjem kraju do $218,900 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke 1Password. Zadnje ažurirano: 8/19/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Backend softverski inženjer

Full-stack softverski inženjer

Dizajner proizvoda
Median $115K
Korisnička služba
Median $32.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Voditelj proizvoda
Median $118K
Prodaja
Median $139K
Poslovni analitičar
$80.2K
Uspjeh korisnika
$137K
Voditelj znanosti o podacima
$161K
Znanstvenik podataka
$137K
Marketing
$80.6K
Voditelj partnera
$92.6K
Voditelj dizajna proizvoda
$188K
Prodajni inženjer
$123K
Voditelj softverskog inženjerstva
$219K
Tehnički pisac
$117K
UX istraživač
$55K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

U tvrtki 1Password, Dodjele dionica/kapitala podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (2.08% mjesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za interakciju s zaposlenicima iz različitih tvrtki, dobivanje savjeta o karijeri i više.

Posjeti sada!

Često postavljena pitanja

据报道，1Password最高薪的职位是Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level，年总薪酬为$218,900。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，1Password的年总薪酬中位数为$123,310。

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku 1Password

Povezane tvrtke

  • Swimlane
  • Alert Logic
  • Security Compass
  • Cybereason
  • Workhuman
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi