  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • United States

1mg Softverski Inženjer Plaće u United States

Softverski Inženjer naknada in United States u 1mg ukupno iznosi $76.3K year za Software Engineer I. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $103K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u 1mg. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer I
(Početni nivo)
$76.3K
$55K
$21.3K
$0
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 2 više nivoa
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Koji su karijerni nivoi u 1mg?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u 1mg in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $143,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u 1mg za ulogu Softverski Inženjer in United States je $140,000.

