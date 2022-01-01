Direktorij Tvrtki
1mg Plaće

Raspon plaća 1mg je od $16,777 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $67,135 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke 1mg. Zadnje ažurirano: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
Software Engineer I $16.8K
Software Engineer II $29.7K

Full-stack softverski inženjer

Backend softverski inženjer

Voditelj softverskog inženjerstva
Median $63.5K
Dizajner proizvoda
$20.3K

Voditelj proizvoda
$67.1K
Voditelj programa
$42.9K
Često postavljena pitanja

O cargo mais bem pago reportado na 1mg é Voditelj proizvoda at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $67,135. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na 1mg é $36,319.

