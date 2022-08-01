Direktorij Tvrtki
17LIVE
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

17LIVE Plaće

Raspon plaća 17LIVE je od $32,536 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Poslovni analitičar na donjem kraju do $63,680 za Dizajner proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke 17LIVE. Zadnje ažurirano: 8/23/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
Median $39K

iOS inženjer

Backend softverski inženjer

Poslovni analitičar
$32.5K
Analitičar podataka
$40.5K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Znanstvenik podataka
$50.8K
Dizajner proizvoda
$63.7K
Voditelj proizvoda
$41.5K
Voditelj softverskog inženjerstva
$58.1K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki 17LIVE je Dizajner proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $63,680. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki 17LIVE je $41,479.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku 17LIVE

Povezane tvrtke

  • DoorDash
  • Facebook
  • Flipkart
  • Uber
  • Lyft
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi