15Five Plaće

Plaće u 15Five kreću se od $133,000 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $180,900 za Menadžer Dizajna Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika 15Five . Zadnje ažuriranje: 8/27/2025