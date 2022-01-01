Imenik tvrtki
15Five
15Five Plaće

Plaće u 15Five kreću se od $133,000 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $180,900 za Menadžer Dizajna Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika 15Five. Zadnje ažuriranje: 8/27/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $143K
Menadžer Proizvoda
Median $133K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$181K

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U 15Five, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u 15Five je Menadžer Dizajna Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $180,900. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u 15Five je $143,400.

