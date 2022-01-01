11:FS Plaće

Direktorij Tvrtki
Raspon plaća 11:FS je od $79,395 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $99,494 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke 11:FS. Zadnje ažurirano: 8/10/2025

$160K

Znanstvenik podataka
$98K
Voditelj proizvoda
$99.5K
Softverski inženjer
$79.4K

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki 11:FS je Voditelj proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $99,494. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki 11:FS je $98,000.

Ostali resursi