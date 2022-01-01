Direktorij Tvrtki
10x Genomics Plaće

Raspon plaća 10x Genomics je od $92,859 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj objekata na donjem kraju do $477,375 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke 10x Genomics. Zadnje ažurirano: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $332K

Inženjer osiguranja kvalitete (QA)

Strojarski inženjer
Median $230K
Biomedicinski inženjer
$120K

Znanstvenik podataka
$347K
Voditelj objekata
$92.9K
Informatolog (IT)
$203K
Pravni
$375K
Marketinške operacije
$285K
Optički inženjer
$219K
Dizajner proizvoda
$159K
Voditelj proizvoda
$353K
Regrutator
$214K
Voditelj softverskog inženjerstva
$477K
Ostali resursi