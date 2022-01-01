Imenik tvrtki
10x Banking
10x Banking Plaće

Plaće u 10x Banking kreću se od $112,746 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $317,800 za IT Tehnolog na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika 10x Banking. Zadnje ažuriranje: 8/31/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $113K

Backend Softverski Inženjer

IT Tehnolog
$318K
Menadžer Proizvoda
$162K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$123K
Arhitekt Rješenja
$198K
ČPP

The highest paying role reported at 10x Banking is IT Tehnolog at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $317,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 10x Banking is $162,499.

Ostali resursi