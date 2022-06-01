Imenik tvrtki
10Pearls
10Pearls Plaće

Plaće u 10Pearls kreću se od $15,393 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $45,328 za Dizajner Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika 10Pearls. Zadnje ažuriranje: 8/31/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $18.4K

Full-Stack Softverski Inženjer

Znanstvenik Podataka
$15.4K
Dizajner Proizvoda
$45.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u 10Pearls je Dizajner Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $45,328. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u 10Pearls je $18,425.

