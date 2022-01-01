Direktorij Tvrtki
1010data
1010data Plaće

Raspon plaća 1010data je od $105,023 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Poslovni analitičar na donjem kraju do $263,160 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke 1010data. Zadnje ažurirano: 8/23/2025

$160K

Poslovni analitičar
$105K
Znanstvenik podataka
$114K
Softverski inženjer
Median $125K

Voditelj softverskog inženjerstva
$263K
Arhitekt rješenja
$132K
Često postavljena pitanja

Die am besten bezahlte Rolle, die bei 1010data gemeldet wurde, ist Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $263,160. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei 1010data gemeldet wurde, beträgt $125,000.

