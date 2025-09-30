Imenik tvrtki
100ms
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Greater Bengaluru

100ms Softverski Inženjer Plaće u Greater Bengaluru

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Bengaluru u 100ms ukupno iznosi ₹44.3K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u 100ms. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Medijan paketa
company icon
100ms
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹44.3K
Razina
E4
Osnovna plaća
₹36.7K
Stock (/yr)
₹2.4K
Bonus
₹5.2K
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u 100ms?

₹160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u 100ms in Greater Bengaluru ima godišnju ukupnu naknadu od ₹5,312,813. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u 100ms za ulogu Softverski Inženjer in Greater Bengaluru je ₹3,201,064.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za 100ms

Povezane tvrtke

  • Intuit
  • Square
  • Dropbox
  • Uber
  • Amazon
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi