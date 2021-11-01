Direktorij Tvrtki
Starry Plaće

Raspon plaća Starry je od $104,475 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Strojarski inženjer na donjem kraju do $182,408 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Starry. Zadnje ažurirano: 8/7/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $114K
Hardverski inženjer
$117K
Strojarski inženjer
$104K

Voditelj proizvoda
$155K
Voditelj projekta
$124K
Voditelj softverskog inženjerstva
$182K
Tehnički voditelj programa
$119K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Starry je Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $182,408. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Starry je $119,400.

