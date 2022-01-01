Direktorij Tvrtki
Staples Plaće

Raspon plaća Staples je od $26,722 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Prodaja na donjem kraju do $283,575 za Financijski analitičar na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Staples. Zadnje ažurirano: 8/7/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $135K

Backend softverski inženjer

Full-stack softverski inženjer

Znanstvenik podataka
Median $98.5K
Prodaja
Median $26.7K

Voditelj proizvoda
Median $138K
Dizajner proizvoda
Median $66.4K

UX dizajner

Poslovni analitičar
$119K
Analitičar podataka
$69.7K
Financijski analitičar
$284K
Marketing
$49.8K
Voditelj projekta
$96.5K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$40.2K
Voditelj softverskog inženjerstva
$175K
Arhitekt rješenja
$145K
Tehnički voditelj programa
$101K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Staples je Financijski analitičar at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $283,575. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Staples je $99,500.

