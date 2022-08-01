Direktorij Tvrtki
Saks Fifth Avenue Plaće

Raspon plaća Saks Fifth Avenue je od $72,471 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Informatolog (IT) na donjem kraju do $280,500 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Saks Fifth Avenue. Zadnje ažurirano: 8/8/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $200K
Računovođa
$95.5K
Analitičar podataka
$79.6K

Znanstvenik podataka
$156K
Grafički dizajner
$90.5K
Informatolog (IT)
$72.5K
Marketing
$114K
Marketinške operacije
$151K
Voditelj proizvoda
$144K
Regrutator
$91.8K
Voditelj softverskog inženjerstva
$281K
Često postavljena pitanja

