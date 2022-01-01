Direktorij Tvrtki
SAIC Plaće

Raspon plaća SAIC je od $40,768 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Analitičar podataka na donjem kraju do $651,379 za Dizajner proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke SAIC. Zadnje ažurirano: 8/7/2025

$160K

Softverski inženjer
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Backend softverski inženjer

Full-stack softverski inženjer

Mrežni inženjer

Sistemski inženjer

DevOps inženjer

Informatolog (IT)
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Arhitekt rješenja
Median $220K

Cloud arhitekt

Znanstvenik podataka
Median $125K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
Median $177K
Administrativni asistent
$131K
Aerospace inženjer
$84.6K
Poslovne operacije
$142K
Poslovni analitičar
$75.3K
Analitičar podataka
$40.8K
Elektrotehnički inženjer
$230K
Hardverski inženjer
$161K
Ljudski resursi
$147K
Konzultant za upravljanje
$121K
Strojarski inženjer
$104K
Dizajner proizvoda
$651K
Voditelj proizvoda
$191K
Voditelj programa
$166K
Voditelj projekta
$169K
Prodaja
$124K
Prodajni inženjer
$136K
Tehnički voditelj programa
$177K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki SAIC je Dizajner proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $651,379. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki SAIC je $135,675.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku SAIC

