Recharge Plaće

Raspon plaća Recharge je od $48,179 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Znanstvenik podataka na donjem kraju do $103,565 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Recharge. Zadnje ažurirano: 8/7/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $86.4K
Znanstvenik podataka
$48.2K
Marketing
$73.1K

Dizajner proizvoda
$76.2K
Voditelj proizvoda
$95.1K
Voditelj softverskog inženjerstva
$104K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Recharge je Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $103,565. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Recharge je $81,331.

