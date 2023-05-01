Direktorij Tvrtki
Mindbox
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

Mindbox Plaće

Raspon plaća Mindbox je od $13,162 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $67,781 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Mindbox. Zadnje ažurirano: 8/7/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Računovođa
$22.6K
Dizajner proizvoda
$38.2K
Voditelj projekta
$54.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Softverski inženjer
$13.2K
Voditelj softverskog inženjerstva
$67.8K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at Mindbox is Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $67,781. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mindbox is $38,247.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Mindbox

Povezane tvrtke

  • DoorDash
  • Uber
  • Apple
  • Snap
  • Netflix
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi