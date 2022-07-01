Direktorij Tvrtki
Metropolis Technologies
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

Metropolis Technologies Plaće

Raspon plaća Metropolis Technologies je od $74,625 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Financijski analitičar na donjem kraju do $295,000 za Softverski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Metropolis Technologies. Zadnje ažurirano: 8/7/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
Median $295K
Financijski analitičar
$74.6K
Voditelj proizvoda
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

57 9
57 9
Voditelj softverskog inženjerstva
$86.4K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Metropolis Technologies je Softverski inženjer s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $295,000. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Metropolis Technologies je $142,525.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Metropolis Technologies

Povezane tvrtke

  • Flipkart
  • Google
  • Square
  • Snap
  • DoorDash
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi