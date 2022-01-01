Direktorij Tvrtki
Kroger Plaće

Raspon plaća Kroger je od $33,446 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Poslovni analitičar na donjem kraju do $211,050 za Marketinške operacije na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Kroger. Zadnje ažurirano: 8/7/2025

$160K

Softverski inženjer
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Backend softverski inženjer

Full-stack softverski inženjer

Inženjer podataka

Voditelj proizvoda
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Dizajner proizvoda
Median $135K

UX dizajner

Informatolog (IT)
Median $99.5K
Znanstvenik podataka
Median $118K
Voditelj projekta
Median $170K
Voditelj softverskog inženjerstva
Median $186K
Računovođa
$80.6K

Tehnički računovođa

Administrativni asistent
$50.7K
Voditelj poslovnih operacija
$126K
Poslovni analitičar
$33.4K
Korisnička služba
$78.6K
Uspjeh korisnika
$75.4K
Analitičar podataka
$60.3K
Financijski analitičar
$95.5K
Konzultant za upravljanje
$191K
Marketing
$94.3K
Marketinške operacije
$211K
Voditelj programa
$169K
Regrutator
$74.9K
Prodaja
$86.7K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$69.7K
UX istraživač
$191K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Den højest betalende rolle rapporteret hos Kroger er Marketinške operacije at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $211,050.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Kroger er $112,381.

