Eightfold
Eightfold Plaće

Raspon plaća Eightfold je od $46,072 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $521,380 za Ljudski resursi na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Eightfold. Zadnje ažurirano: 8/8/2025

$160K

Softverski inženjer
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Full-stack softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvalitete (QA)

Voditelj proizvoda
Median $51.1K
Ljudski resursi
$521K

Dizajner proizvoda
$173K
Voditelj projekta
$204K
Regrutator
$81.5K
Prodaja
$119K
Prodajni inženjer
$173K
Voditelj softverskog inženjerstva
$390K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

Vrsta dionice
Options

U tvrtki Eightfold, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (2.08% mjesečno)

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Eightfold je Ljudski resursi at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $521,380. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Eightfold je $146,130.

Ostali resursi