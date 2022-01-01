Credit Karma Plaće

Direktorij Tvrtki
Raspon plaća Credit Karma je od $99,500 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Poslovne operacije na donjem kraju do $727,714 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Credit Karma. Zadnje ažurirano: 8/8/2025

$160K

Softverski inženjer
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Backend softverski inženjer

Full-stack softverski inženjer

Inženjer podataka

Voditelj proizvoda
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Voditelj softverskog inženjerstva
Median $489K

Marketing
Median $273K
Znanstvenik podataka
Median $280K
Dizajner proizvoda
Median $447K
Poslovni analitičar
Median $200K
Tehnički voditelj programa
Median $285K
Razvoj poslovanja
Median $224K
Poslovne operacije
$99.5K
Voditelj znanosti o podacima
$334K
Voditelj dizajna proizvoda
$561K
Voditelj programa
$154K
Regrutator
$117K
Prodaja
$408K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$219K
Arhitekt rješenja
$362K

Arhitekt podataka

Cloud Security Architect

Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

Vrsta dionice
RSU

U tvrtki Credit Karma, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (6.25% tromjesečno)

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Credit Karma je Voditelj proizvoda at the Director level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $727,714. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Credit Karma je $321,045.

Ostali resursi