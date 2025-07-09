Direktorij Tvrtki
Colt Technology Services
Colt Technology Services Plaće

Raspon plaća Colt Technology Services je od $41,423 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Konzultant za upravljanje na donjem kraju do $134,907 za Voditelj projekta na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Colt Technology Services. Zadnje ažurirano: 8/8/2025

$160K

Poslovni analitičar
$56.1K
Konzultant za upravljanje
$41.4K
Voditelj projekta
$135K

Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Colt Technology Services je Voditelj projekta at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $134,907. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Colt Technology Services je $56,068.

