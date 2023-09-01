Direktorij Tvrtki
Coda Payments
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

Coda Payments Plaće

Raspon plaća Coda Payments je od $32,973 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Znanstvenik podataka na donjem kraju do $59,974 za Softverski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Coda Payments. Zadnje ažurirano: 8/8/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
Median $60K
Znanstvenik podataka
$33K
Voditelj proizvoda
$38.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at Coda Payments is Softverski inženjer with a yearly total compensation of $59,974. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Coda Payments is $38,794.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Coda Payments

Povezane tvrtke

  • PayPal
  • LinkedIn
  • Airbnb
  • Snap
  • Dropbox
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi