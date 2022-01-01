Direktorij Tvrtki
ChargePoint
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

ChargePoint Plaće

Raspon plaća ChargePoint je od $55,088 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj znanosti o podacima na donjem kraju do $266,325 za Tehnički voditelj programa na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke ChargePoint. Zadnje ažurirano: 8/8/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
Median $190K
Voditelj proizvoda
Median $130K
Hardverski inženjer
Median $160K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Voditelj znanosti o podacima
$55.1K
Znanstvenik podataka
$59K
Elektrotehnički inženjer
$209K
Financijski analitičar
$224K
Ljudski resursi
$113K
Informatolog (IT)
$104K
Strojarski inženjer
$158K
Voditelj programa
$234K
Prodaja
$206K
Voditelj softverskog inženjerstva
$244K
Tehnički voditelj programa
$266K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

Vrsta dionice
RSU

U tvrtki ChargePoint, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (6.25% tromjesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za interakciju s zaposlenicima iz različitih tvrtki, dobivanje savjeta o karijeri i više.

Posjeti sada!

Često postavljena pitanja

El rol con mayor salario reportado en ChargePoint es Tehnički voditelj programa at the Common Range Average level con una compensación total anual de $266,325. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en ChargePoint es $175,000.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku ChargePoint

Povezane tvrtke

  • Rivian
  • Amazon
  • Yahoo
  • Tesla
  • eBay
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi