Belden
Belden Plaće

Raspon plaća Belden je od $35,474 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Financijski analitičar na donjem kraju do $236,175 za Arhitekt rješenja na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Belden. Zadnje ažurirano: 8/7/2025

$160K

Računovođa
$148K
Financijski analitičar
$35.5K
Informatolog (IT)
$79.6K

Softverski inženjer
$137K
Arhitekt rješenja
$236K
Često postavljena pitanja

El rol con mayor salario reportado en Belden es Arhitekt rješenja at the Common Range Average level con una compensación total anual de $236,175. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Belden es $137,310.

