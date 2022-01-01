Applied Intuition Plaće

Direktorij Tvrtki
Raspon plaća Applied Intuition je od $100,500 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za UX istraživač na donjem kraju do $483,570 za Dizajner proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Applied Intuition. Zadnje ažurirano: 8/7/2025

$160K

Softverski inženjer
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Full-stack softverski inženjer

Regrutator
Median $140K
Razvoj poslovanja
$218K

Ljudski resursi
$422K
Strojarski inženjer
$136K
Dizajner proizvoda
$484K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$143K
Voditelj softverskog inženjerstva
$201K
Tehnički voditelj programa
$201K
UX istraživač
$101K
Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

Vrsta dionice
Options

U tvrtki Applied Intuition, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (25.00% godišnje)

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

Vrsta dionice
Options

U tvrtki Applied Intuition, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (2.08% mjesečno)

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Applied Intuition je Dizajner proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $483,570. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Applied Intuition je $200,940.

