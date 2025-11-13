सभी पदनाम
डेटा साइंस मैनेजर

United Kingdom

डेटा साइंस मैनेजर Icon

डेटा साइंस मैनेजर वेतन में United Kingdom

£114,456

औसत कुल मुआवजा

£95.5K

25th%

£144K

75th%

£200K

90th%

सभी स्तर

💪 योगदान देंआपका वेतन

नौकरियां देखें

औसत डेटा साइंस मैनेजर वेतन सीमा में United Kingdom से है £95,510 तक £143,690. देखें डेटा साइंस मैनेजर वेतन शीर्ष कंपनियों में बेस, स्टॉक और बोनस के आधार पर विभाजित। अंतिम अपडेट: 11/13/2025

हाल ही में जमा किए गए वेतन

जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें

सर्वाधिक भुगतान

सबसे अधिक भुगतान करने वाली कंपनियां GB

🏆 हमारी लीडरबोर्ड देखें
  1. Facebook Icon

    फेसबुक

    £330,402
  2. Microsoft Icon

    माइक्रोसॉफ्ट

    £205,311
  3. Expedia Icon

    एक्सपीडिया

    £200,472
🏆 हमारी लीडरबोर्ड देखें

समुदायिक पोस्ट्स

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year,...

72 10
72 10

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

64 26
64 26
💬 चर्चा में शामिल हों!

विशेषज्ञ सहायता प्राप्त करें

1:1 वेतन वार्ता

1:1 वेतन वार्ता

वेतन पाएं, छले न जाएं। हमने आपके जैसे लोगों को $30k+ (कभी-कभी $300k+) की वृद्धि दिलाने में मदद की है।

सत्र निर्धारित करेंसत्र निर्धारित करें
रिज्यूमे समीक्षा

रिज्यूमे समीक्षा

नौकरियों के लिए आवेदन करना बंद करें। इसके बजाय रिक्रूटर्स को आपके पीछे दौड़ाएं।

समीक्षा बुक करेंसमीक्षा बुक करें

प्रश्न और उत्तर

  1. United Kingdom में डेटा साइंस मैनेजर का वेतन क्या है?

    United Kingdom में एक डेटा साइंस मैनेजर का औसत कुल मुआवजा £114,456 है।

  2. United Kingdom में डेटा साइंस मैनेजर का न्यूनतम वेतन क्या है?

    जबकि United Kingdom में एक डेटा साइंस मैनेजर के लिए कोई न्यूनतम वेतन नहीं है, औसत कुल मुआवजा £114,456 है।

  3. United Kingdom में डेटा साइंस मैनेजर के लिए कौन सी कंपनी सबसे अधिक भुगतान करती है?

    United Kingdom में एक डेटा साइंस मैनेजर के लिए सबसे अधिक भुगतान करने वाली कंपनी Facebook है जो औसत कुल मुआवजा £330,402 देती है।

  4. मेरा कोई अलग प्रश्न है

क्या आप हमारे मिशन से प्यार करते हैं? हजारों प्रोफेशनल्स से जुड़ें जो वेतन पारदर्शिता का समर्थन करते हैं!
💪 अपना वेतन योगदान करें

क्या यह पेज उपयोगी था?