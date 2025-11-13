सभी पदनाम
डेटा साइंस मैनेजर

San Jose, CA

डेटा साइंस मैनेजर Icon

डेटा साइंस मैनेजर वेतन में San Jose, CA

$310,000

औसत कुल मुआवजा

$255K

25th%

$344K

75th%

$409K

90th%

सभी स्तर

औसत डेटा साइंस मैनेजर वेतन सीमा में San Jose, CA से है $255,000 तक $344,000. देखें डेटा साइंस मैनेजर वेतन शीर्ष कंपनियों में बेस, स्टॉक और बोनस के आधार पर विभाजित। अंतिम अपडेट: 11/13/2025

हाल ही में जमा किए गए वेतन

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सर्वाधिक भुगतान

सबसे अधिक भुगतान करने वाली कंपनियां

  1. Facebook Icon

    फेसबुक

    $710,000
  2. Google Icon

    गूगल

    $466,000
  3. Walmart Icon

    वॉलमार्ट

    $359,000
प्रश्न और उत्तर

  1. San Jose, CA में डेटा साइंस मैनेजर का वेतन क्या है?

    San Jose, CA में एक डेटा साइंस मैनेजर का औसत कुल मुआवजा $310,000 है।

  2. San Jose, CA में डेटा साइंस मैनेजर का न्यूनतम वेतन क्या है?

    जबकि San Jose, CA में एक डेटा साइंस मैनेजर के लिए कोई न्यूनतम वेतन नहीं है, औसत कुल मुआवजा $310,000 है।

  3. San Jose, CA में डेटा साइंस मैनेजर के लिए कौन सी कंपनी सबसे अधिक भुगतान करती है?

    San Jose, CA में एक डेटा साइंस मैनेजर के लिए सबसे अधिक भुगतान करने वाली कंपनी Facebook है जो औसत कुल मुआवजा $710,000 देती है।

  4. मेरा कोई अलग प्रश्न है

