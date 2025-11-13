सभी पदनाम
डेटा साइंस मैनेजर वेतन में San Diego, CA

$237,000

औसत कुल मुआवजा

$190K

25th%

$300K

75th%

$829K

90th%

सभी स्तर

औसत डेटा साइंस मैनेजर वेतन सीमा में San Diego, CA से है $190,000 तक $300,000. देखें डेटा साइंस मैनेजर वेतन शीर्ष कंपनियों में बेस, स्टॉक और बोनस के आधार पर विभाजित। अंतिम अपडेट: 11/13/2025

हाल ही में जमा किए गए वेतन

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सर्वाधिक भुगतान

प्रश्न और उत्तर

  1. San Diego, CA में डेटा साइंस मैनेजर का वेतन क्या है?

    San Diego, CA में एक डेटा साइंस मैनेजर का औसत कुल मुआवजा $237,000 है।

  2. San Diego, CA में डेटा साइंस मैनेजर का न्यूनतम वेतन क्या है?

    जबकि San Diego, CA में एक डेटा साइंस मैनेजर के लिए कोई न्यूनतम वेतन नहीं है, औसत कुल मुआवजा $237,000 है।

  3. मेरा कोई अलग प्रश्न है

