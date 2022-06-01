कंपनी निर्देशिका
Zymergen
Zymergen वेतन

Zymergen का वेतन निम्न स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $154,225 से उच्च स्तर पर डेटा साइंटिस्ट के लिए $225,400 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Zymergen. अंतिम अपडेट: 9/2/2025

$160K

डेटा साइंटिस्ट
$225K
प्रोडक्ट मैनेजर
$154K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
सामान्य प्रश्न

Zymergen最高薪職位是डेटा साइंटिस्ट at the Common Range Average level，年度總薪酬為$225,400。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金।
Zymergen年度總薪酬中位數為$190,045।

