कंपनी निर्देशिका
Zoomcar
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Zoomcar वेतन

Zoomcar का वेतन निम्न स्तर पर बिज़नेस एनालिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $15,888 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए $117,734 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Zoomcar. अंतिम अपडेट: 9/2/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $118K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $30.5K
बिज़नेस एनालिस्ट
$15.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
डेटा साइंटिस्ट
$105K
ग्राफिक डिज़ाइनर
$23.9K
प्रोग्राम मैनेजर
$17.1K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$23.9K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

De best betaalde functie gerapporteerd bij Zoomcar is प्रोडक्ट मैनेजर met een jaarlijkse totale beloning van $117,734. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Zoomcar is $23,926.

फीचर्ड जॉब्स

    Zoomcar के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Ola
  • OYO
  • Gett
  • Swiggy
  • Gojek Tech
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन