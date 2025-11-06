Zoom सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन San Francisco Bay Area में

Zoom में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in San Francisco Bay Area ZP1 के लिए प्रति year $155K से ZP5 के लिए प्रति year $393K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in San Francisco Bay Area पैकेज कुल $250K है। Zoom के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
ZP1
$155K
$122K
$27.4K
$6.2K
ZP2
$188K
$149K
$33.2K
$5.9K
ZP3
$264K
$190K
$64.7K
$9.1K
ZP4
$343K
$217K
$111K
$15.2K
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Zoom में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
