Zoom सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Bengaluru में

Zoom में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Bengaluru ZP1 के लिए प्रति year ₹3.57M से ZP3 के लिए प्रति year ₹5.82M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज कुल ₹5.14M है। Zoom के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
ZP1
₹3.57M
₹2.45M
₹1.08M
₹35.8K
ZP2
₹4.32M
₹2.83M
₹1.22M
₹264K
ZP3
₹5.82M
₹3.65M
₹1.9M
₹273K
ZP4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Zoom में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
