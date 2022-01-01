कंपनी निर्देशिका
Zoom
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Zoom वेतन

Zoom का वेतन निम्न स्तर पर डेटा साइंटिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $30,602 से उच्च स्तर पर बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए $487,550 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Zoom. अंतिम अपडेट: 9/19/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

मशीन लर्निंग इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

रिसर्च साइंटिस्ट

प्रोडक्ट मैनेजर
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
ZP3 $194K
ZP4 $271K

यूएक्स डिजाइनर

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
रिक्रूटर
ZP3 $206K
ZP4 $209K
मार्केटिंग
Median $225K

प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $310K
सेल्स
Median $200K
बिज़नेस एनालिस्ट
Median $137K
डेटा एनालिस्ट
Median $210K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
Median $212K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
Median $155K
प्रोजेक्ट मैनेजर
Median $145K
ह्यूमन रिसोर्सेज
Median $188K
सेल्स इंजीनियर
Median $239K
अकाउंटेंट
$192K

टेक्निकल अकाउंटेंट

एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
$42.2K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$259K
बिज़नेस डेवलपमेंट
$488K
कॉरपोरेट डेवलपमेंट
$189K
कस्टमर सर्विस
$73.7K
कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स
$83.1K
डेटा साइंस मैनेजर
$114K
डेटा साइंटिस्ट
$30.6K
ग्राफिक डिज़ाइनर
$259K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$131K
लीगल
$296K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$456K
प्रोग्राम मैनेजर
$147K
सेल्स एनेबलमेंट
$143K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$223K

क्लाउड सुरक्षा आर्किटेक्ट

तकनीकी खाता प्रबंधक
$180K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$64K
टेक्निकल राइटर
$132K
ट्रस्ट एंड सेफ्टी
$94.6K
यूएक्स रिसर्चर
$211K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Zoom में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

कोई सवाल है? कम्यूनिटी से पूछें।

विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़ने, करियर टिप्स पाने और अधिक जानकारी के लिए Levels.fyi कम्यूनिटी पर जाएं।

अभी जाएं!

सामान्य प्रश्न

Zoom में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका बिज़नेस डेवलपमेंट at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $487,550 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Zoom में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $200,000 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Zoom के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • RingCentral
  • Microsoft
  • Salesforce
  • Oracle
  • ServiceNow
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन