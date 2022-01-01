कंपनी निर्देशिका
Zimmer Biomet
Zimmer Biomet वेतन

Zimmer Biomet का वेतन निम्न स्तर पर टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $50,736 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $197,985 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Zimmer Biomet. अंतिम अपडेट: 11/14/2025

मैकेनिकल इंजीनियर
Median $100K

क्वालिटी इंजीनियर

सेल्स
Median $85K
बायोमेडिकल इंजीनियर
$124K

बिज़नेस एनालिस्ट
Median $105K
डेटा साइंटिस्ट
$78.4K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$66.1K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
$177K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$198K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$102K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$50.7K
सामान्य प्रश्न

Zimmer Biomet में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $197,985 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Zimmer Biomet में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $101,000 है।

