Z Holdings
Z Holdings वेतन

Z Holdings का वेतन निम्न स्तर पर प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $43,619 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $74,625 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Z Holdings. अंतिम अपडेट: 11/27/2025

प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$43.6K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$74.6K
सामान्य प्रश्न

Z Holdings में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $74,625 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Z Holdings में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $59,122 है।

अन्य संसाधन

