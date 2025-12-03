Yext सेल्स इंजीनियर वेतन

कंपनी निर्देशिका
Yext में औसत सेल्स इंजीनियर कुल मुआवजा in United States प्रति year $131K से $187K तक है। Yext के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/3/2025

औसत कुल मुआवजा

$150K - $176K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$131K$150K$176K$187K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Yext में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

Yext in United States में सेल्स इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $187,200 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Yext में सेल्स इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $131,200 है।

